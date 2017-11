Giovani e disoccupazione: come trovare un rimedio

-Redazione- Al giorno d’oggi, moltissimi giovani sono alla ricerca di un lavoro sicuro e stabile. Purtroppo vista la recessione economica e finanziaria che ha toccato anche il nostro Paese, non è facile riuscire a trovare una stabilità economica duratura. E allora che cosa si può fare al riguardo?

È molto semplice: molti optano per l’estero. Già proprio così. Ma naturalmente non è tutto rose e fiori come in apparenza potrebbe sembrare. È vero che c’è chi ha fatto fortuna andando in qualche paese straniero, ma oggi le cose sono un po’ cambiate, occorre conoscere la lingua altrimenti il risultato sarà più che deludente.

E allora perché dapprima non studiare una lingua all’estero? I benefici sono davvero innumerevoli.

Secondo una recente ricerca è stato appurato che una tale esperienza ci rende più intelligenti: un’esperienza di studio all’estero oltre ad arricchire il proprio Curriculum Vitae, permette di diventare più fluenti nella lingua, spalanca le porte per il successo professionale e come suggeriscono le ricerche, si diventa più intelligenti; studiare una lingua straniera aumenta la capacità di memoria, l’attenzione e soprattutto la capacità di essere multitasking.

Inoltre, vivendo in un paese straniero si ha la possibilità di sviluppare tanta creatività. E come non crederci? Infatti, stando a contatto con persone di varie culture, è normale che si sperimentano cose nuove, si impara da quelle culture ed ecco che si sviluppano nuove idee.

Un altro aspetto molto importante da non sottovalutare per chi decide di intraprendere un percorso di questo genere è che le aziende straniere sono molto più propense a offrire lavoro a chi è aperto alla diversità, alla multiculturalità perché rendono gli individui più aperti al mondo. Studiare e imparare una lingua all’estero dunque, è un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo del lavoro. Oggi più che mai è importante conoscere una lingua o più lingue straniere per lavorare, e prima si inizierà e prima si acquisiranno le competenze necessarie. Ovviamente questo discorso vale per tutte le età, non riguarda soltanto i giovani, come molti erroneamente possono pensare, ma anche gli adulti. Per i professionisti ad esempio, si può scegliere un corso executive, ovvero un corso di lingua studiato appositamente in maniera tale da migliorare le proprie competenze linguistiche in ambito commerciale.

Per chi invece è in età scolare può frequentare un corso individuale all’estero. Questa opzione potrebbe essere una buona opportunità per lo studente. Ma per chi desidera frequentare un anno all’estero , i benefici in questo caso sono davvero innumerevoli, in quanto rappresenta uno stimolo di crescita sia dal punto di vista linguistico che individuale. Scegliendo l’ultima opzione, le probabilità di successo per entrare nel mercato del lavoro sono davvero alte. E allora cosa state aspettando?

Prima si inizia e meglio è!

30 novembre 2017