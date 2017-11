Giuseppe Barcellona racconta cinquant’anni di mafia

-L.M.- Giuseppe Barcellona è giunto al suo quarto romanzo, “Cento passi indietro” edito da Pacini, ha vinto in due anni importanti premi in tutta Italia ed ha suscitato discussioni e polemiche ovunque sia stato presentato; abbiamo posto alcune domande allo scrittore che non ha peli sulla lingua.

Perché ha scritto questo libro?

Perché mancava in Italia un testo che desse una lettura unica al fenomeno mafioso in un unico sguardo d’insieme che ci consentisse di scorgere i legami tra un evento e l’altro e nei limiti del possibile fosse utile per tracciare la traiettoria delle mafie del futuro.

Il libro percorre mezzo secolo di storia è stato difficile scriverlo

Non poco, io scrivo soltanto romanzi storici solitamente devo leggere una cinquantina di testi per poterne scrivere uno, stavolta credo di aver sforato, ma il risultato è eccezionale, mi soddisfa pienamente.

Cosa dicono di questo libro?

Alessandro Quasimodo dopo averlo letto mi ha paragonato a Sciascia, ha ricevuto il Golden Books Award ed il Premio Internazionale Europa assieme a tantissimi altri riconoscimenti, ma soprattutto chi lo ha letto mi ha ringraziato per il lavoro storico che spero possa rimanere alle generazioni future.

Nella sua attività di scrittore quale è stato il momento più bello?

Il primo premio non si scorda mai, me lo diede l’Associazione delle Chiese Storiche tanti anni fa, ma un momento indimenticabile fu la lettura pubblica di un brano su Giovanni Falcone in una biblioteca romana nel giorno dell’anniversario della sua strage; piangemmo tutti.

Perché uno diventa scrittore

Credo che oggi uno faccia lo scrittore per essere considerato tale, dato che il fascino del letterato è sempre in auge, ma non è il mio caso, io sono un uomo di poche parole e per questo scrivere è diventata la mia principale forma di comunicazione. Ma al tempo del web, siamo tutti scrittori no?

Lei scrive anche sulle testate

Esatto, ho calcolato che ogni anno diversi milioni di persone leggono i miei pezzi, dovrei dire che sono un giornalista e lo direi se fosse ancora un mestiere, purtroppo non lo è più, i pezzi anche delle maggiori testate sono scadenti e rispecchiamo perfettamente il pubblico a cui si rivolgono. I miei articoli sono ben documentati, editati, corretti e poi pubblicati, in Italia invece si pubblica alla velocità della luce. E’ sbagliato.

Tra i suoi articoli argomenti scabrosi, mafia, guerra, terrorismo, ha mai avuto paura a scrivere di questi argomenti?

Sarò un incosciente ma ho sempre scritto ciò che ho avuto tra le mani, ho spesso anticipato nei miei pezzi scandali che poi si sono verificati anni ed anni dopo; nel 2011 parlai tra i primi della gestione dei centri d’accoglienza, poi in netto anticipo rispetto alla magistratura di alcuni fenomeni prettamente siciliani. L’intuito dello scrittore arriva prima delle indagini ufficiali, Saviano un grande esempio. Oggi di che cosa dovremmo parlare, delle comunità per minori, del riciclaggio oppure del traffico internazionali d’armi? Decidete voi.

Lei è politicamente impegnato?

Uno scrittore ha il dovere di esserlo, deve spiegare alla gente quello che nessuno gli dirà mai; purtroppo in Italia la politica non solo non esiste, direi che non è mai esistita; dopo la seconda guerra mondiale ci imposero la Democrazia Cristiana, i comunisti non sarebbero mai andati al governo, quando finì la DC, Forza Italia ne prese il posto lasciandolo col patto del nazareno alla PD che nel frattempo da Partito Comunista si trasformò attraverso vari passaggi in quello che è adesso, semplicemente un organo al servizio di strutture sovranazionali che stanno tentando in tutti i modi di togliere la sovranità al nostro paese.

Grasso, la seconda carica dello stato lo ha detto chiaramente mi pare, “l’autonomia delle istituzioni è a rischio” sono parole gravissime, un colpo di stato silente è in atto.

Quindi voterà cinque stelle

Ottime intenzioni ma loro rappresentano i comunisti di un tempo, non andranno mai al governo faranno solo una opposizione di facciata che gli consentirà comunque di stare la per qualche tempo, non credo mezzo secolo come capitò alla falce e martello. Quanto io vi dico non sono chiacchiere, il rosatellum ha definito per legge questo mio postulato.

Dunque non c’è speranza

Una speranza c’è, si chiama libro; non leggendo più le giovani generazioni rinunciano a quella cultura necessaria per costruirsi un futuro migliore: leggete, leggete, leggete. Se potete leggete anche i miei libri.

5 novembre 2017