I giganti d’acciaio a Cesena

Noi robot a cura del Mufant di Torino

-Elena Romanello –Dal 18 novembre al 7 gennaio prossimo il Palazzo del Capitano in Piazza Almerici 12 a Cesena ospita la mostra Noi robot, dedicata ad una delle figure cardine dell’immaginario fantascientifico dell’ultimo secolo, il robot.

La mostra è organizzata da Formula Servizi per la Cultura, Mufant Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, LEGO Education, Fondazione CM, con il patrocinio del Comune di Cesena, della Biblioteca Malatestiana e della Regione Emilia-Romagna. La collezione di robot, in modellini, locandine, giocattoli e immagini di varia provenienza, è stata messa insieme dal Mufant di Torino, che con questo evento dichiara la sua intenzione di proporsi come polo del fantastico e della fantascienza a livello nazionale e non solo legato al capoluogo sabaudo.

Il percorso comprende varie suggestioni provenienti da più media, dal cult ancora oggi Metropolis di Fritz Lang alle riviste pulp degli anni Quaranta e Cinquanta che dedicarono grande attenzione alla figura del robot, da Star Wars ai giganti d’acciaio giapponesi di Go Nagai, Mazinga e Goldrake in testa, dai romanzi di Asimov a presenze di robot come giocattoli di apprendimento domestico, senza dimenticare quello che per certi aspetti può essere considerato un proto androide, il Pinocchio di Collodi.

In mostra ci sono giocattoli e action figures anche d’epoca, riviste pulp e di cinema che raccontano storie e uscite di film, vecchie edizioni di libri, come Pinocchio e le prime pubblicazioni di Asimov, locandine, per raccontare il rapporto non sempre facile e conflittuale con un’evoluzione possibile del progresso umano, tanto da sembrare un altro rispetto a noi con più poteri. Robot in cerca di umanità, robot paladini della giustizia, robot amici, robot nemici, robot con cui giocare: la mostra racconta tutti questi aspetti, in vista di evoluzioni della figura dell’androide nella vita reale e non più nella finzione, evoluzioni che sono già iniziate.

Noi robot è aperta a ingresso libero dalle 15 e 30 alle 18 e 30. Per i gruppi delle scuole è gradita la prenotazione alla mail didattica@formulaservizi.it

24 novembre 2017