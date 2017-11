Il giorno in cui gli iraniani comprarono una Toyota

-di Monica Mistretta- Lo accusano di aver cercato di estorcere sei milioni di dollari in Bitcoin alla HBO, il network statunitense via cavo che trasmette la serie “Il trono di spade”. E adesso, a 29 anni, è nella lista dei ricercati dell’Fbi. Lui, Behzad Mesri, era riuscito ad hackerare i computer della HBO e a sottrarre informazioni sugli episodi inediti della popolare serie televisiva. Minacciando di metterli in rete prima della programmazione.

La vicenda non avrebbe tenuto impegnata per alcuni giorni la stampa americana se Mesri non fosse iraniano. Da quando martedì scorso l’Fbi e l’ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York hanno annunciato in conferenza stampa che l'hacker è ricercato, le ipotesi hanno cominciato ad accavallarsi.

Anche perché, secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, Behzad Mesri sarebbe stato un hacker di primo livello: avrebbe lavorato per conto dell’esercito iraniano conducendo attacchi informatici contro sistemi militari, software nucleari e infrastrutture israeliane. Ma in merito a queste accuse non è stato fornito alla stampa alcun ulteriore chiarimento.

Di sicuro, la rivelazione del suo nome non aiuterà le indagini in corso o la cattura, visto che, con ogni probabilità, l'hacker si trova in Iran.

Mesri era da tempo attivo in un gruppo di hacker iraniani, il Turk Black Hat Security team. Usava il nickname ‘Skote Vahshat’. Le tecniche con cui danneggiava i siti insieme al suo team erano piuttosto comuni.

L’iraniano non era particolarmente attento alla sua sicurezza: arrivare al suo nome e all'indirizzo email non è difficile. Basta sbirciare tra i dati di dominio del sito dei Turk Black Hat.

Il suo non sembra il profilo di un hacker impegnato in operazioni militari. Ma niente esclude che lo sia diventato in questi ultimi tempi. L’Iran Cyber News Agency nel 2016 ha reso noto che il governo iraniano alla fine del 2011 avrebbe investito un miliardo di dollari nella sicurezza informatica. In tre anni, dal 2009 al 2012, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie islamiche avrebbe arruolato 120.000 esperti di ‘cyber war’. Forse Mesri era entrato nel giro.

Ma il ‘Washington Post’ non ci crede. Parla di pressioni sul Dipartimento di Giustizia americano per rendere pubbliche tutte le indagini relative all'Iran o a cittadini iraniani. La stampa americana ricorda che il 13 ottobre il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di de-certificare l’accordo nucleare con l’Iran e che alla metà di dicembre il Congresso sarà chiamato a scegliere se colpire il paese con nuove sanzioni.

Che l’amministrazione Trump dopo il 13 ottobre abbia deciso di fare sul serio, lo dimostra un piccolo episodio che ha messo in imbarazzo nientemeno che la giapponese Toyota Motors. È la fine di ottobre quando la casa automobilistica è costretta a giustificare alle autorità americane la vendita di un auto. Alla fine del 2016 la sua sussidiaria indiana aveva venduto una vettura all'ambasciata dell’Iran a New Delhi. La stampa iraniana si lancia immediatamente in battute sarcastiche sulle centinaia di Toyota in dotazione all'Isis . Si scomoda anche l’ambasciata giapponese a Teheran che nega ogni possibile coinvolgimento nella vendita dell’auto. Un caso diplomatico per una quattro per quattro del valore di 30.000 dollari.

Molte cose sono cambiate in questi ultimi mesi sul fronte delle sanzioni all'Iran. E non solo. Con la sconfitta dell'Isis in Siria, Washington e Teheran rischiano lo scontro frontale.

Il segretario della Difesa americano Jim Mattis la scorsa settimana non ha lasciato adito a dubbi: “non ce ne stiamo andando via proprio adesso”. Gli Stati Uniti e le loro truppe non lasceranno la Siria. Non se ne andranno né dal nord, dove cooperano con i curdi delle Forze Democratiche Siriane, né dal sud, dove occupano la base di Al Tanf al confine tra Siria, Giordania e Iraq. Anzi, si preparano all'eventualità di uno scontro diretto. Un giorno fa il Pentagono ha annunciato l’intenzione di finanziare con 143 milioni di dollari il miglioramento della base aerea statunitense di Muwaffaq Salti, in Giordania, al confine con Siria e Iraq.

Anche il comandante dell’esercito iraniano, Mohammad Ali Jafari, ha fatto un suo annuncio in questi giorni. “Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie è pronto a ricostruire la Siria e a creare un duraturo cessate il fuoco (…) Si è deciso che le Guardie sono nella miglior posizione per contribuire alla ricostruzione della Siria… sul tema abbiamo già avuto i colloqui preliminari con il governo siriano”.

Una delle decisioni che il Congresso americano dovrà prendere alla metà di dicembre riguarda proprio l’opportunità di inserire il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche nella lista delle organizzazioni terroriste. Tagliando loro ogni possibilità di manovra politica ed economica.

Comunque vada, lo scontro tra Stati Uniti e Iran si preannuncia senza esclusione di colpi. Ogni mezzo è lecito.

E chissà chi è Behzad Mesri. Un asso della 'cyber war' o un abile hacker che si è fatto scoprire mentre cercava inutilmente di estorcere alla HBO sei milioni di dollari?

23/11/2017