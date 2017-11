Il Lodo Moro esiste ancora

-Giuseppe Barcellona- Perché in Italia non avvengono attentati terroristici?

Gli organi ufficiali ci dicono per le straordinarie capacità della intelligence nostrana abituata a fronteggiare il terrorismo, ma la storia ci insegna che non è così, storicamente gli 007 italiani si sono messi d’accordo con la mafia (Trattativa stato mafia), con i gruppi terroristici italiani all’interno dei quali operavano i servizi segreti deviati ed anche col terrorismo internazionale, segnatamente quello palestinese.

Il patto si chiamava “Lodo Moro” dal nome dello statista poi sequestrato ed assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978 e prevedeva un accordo di non belligeranza tra lo stato italiano ed i terroristi palestinesi che facevano capo ad Arafat, dall’accordo rimase fuori Abu Nidal, altra organizzazione terroristica palestinese, e dalle carte riemerse dal “Rapporto Mitrokhin” parrebbe essere stato Cossiga a tessere la tela di questo intreccio.

L’Italia dunque ha mantenuto ottimi rapporti con la Palestina, a dispetto del fatto che Israele è sempre stato un partner politico e militare dell’occidente, lascia molto riflettere un fatto accaduto nell’ottobre del 2000 a Ramallah quando vennero linciati alcuni riservisti israeliani da parte di una folla di palestinesi scatenati.

le immagini degli autori con le mani insanguinate fecero il giro del mondo in pochi giorni, ma in Italia vennero trasmesse solamente da parte dei telegiornali Mediaset.

Dopo pochi giorni l’allora responsabile della RAI in Israele scrisse una lettera al più importante quotidiano palestinese spiegando come la RAI non fosse responsabile della diffusione del filmato che testimoniava quanto accaduto, la missiva recante la firma del giornalista Rai Cristiano così recitava:

“Miei cari amici di Palestina, ci congratuliamo … (dell’eccidio?)… con voi e crediamo che sia nostro compito mettervi al corrente degli eventi che hanno avuto luogo a Ramallah il 12 ottobre. Una delle reti private italiane, nostra concorrente, e non la rete televisiva ufficiale italiana RAI, ha ripreso gli eventi; quella rete ha filmato gli eventi. In seguito la televisione israeliana ha mandato in onda le immagini così come erano state riprese dalla rete italiana e in questo modo l’impressione del pubblico è stata che noi, cioè la RAI, avessimo filmato quelle immagini.

Desideriamo sottolineare che le cose non sono andate in questo modo perché noi rispettiamo sempre e continueremo a rispettare le procedure giornalistiche… (le censure) … dell’Autorità Palestinese per il lavoro giornalistico in Palestina e siamo attendibili per il nostro lavoro accurato.

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e potete stare certi che questo non è il nostro modo d’agire (ossia nel senso che non lavoriamo come le altre reti televisive). Non facciamo e non faremo cose del genere … (appunto non facevano i giornalisti) …

Vi preghiamo di accettare i nostri migliori auguri … (quindi hanno fatto bene?)

Riccardo Cristiano”.

La lettera si commenta da se, una pagina triste del giornalismo italiano, l’asservimento alla Palestina, il silenzio della testata nazionale, gli integralisti islamici dipinti come vittime, quando già allora erano terroristi famelici ed il seme della violenza taciuto dai media all’occidente stava covando; poi arrivò l’undici settembre come un fulmine a ciel sereno, perché finchè scannavano gli ebrei erano fatti loro e non interessava all’occidente.

Lentamente ma inesorabilmente l’immagine di questi arabi oppressi dallo stato di Israele e dall’occidente muta, cominciano gli attentati in tutto il mondo, Al Qaeda, l’I.S. ed ora Al-shabab tutte organizzazioni in grado di colpire in ogni parte del globo, come fa Hamas ogni giorno in Israele.

Colpiscono ovunque tranne in Italia, ci sono tutti gli indizi per poter ipotizzare l’esistenza di un Lodo Moro, evidentemente riesumato; in Italia niente attentati, in cambio consentiamo loro di invaderci.

Con questa ipotesi tutto ciò che non ha senso troverebbe un senso, questa strana inviolabilità del suolo italico, il governo italiano che si va a prendere gli arabi in Libia favorendo l’invasione e tutto il resto.

Solo congetture oppure verità nascoste?

19 novembre 2017

