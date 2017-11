Il Salvator Mundi di Leonardo venduto a 450 milioni di dollari

-Redazione- Record per il quadro 'Salvator Mundi' di Leonardo da Vinci. L'opera è stata infatti battuta all'asta da Christie's alla cifra di450 milioni di dollari (circa 380 milioni di euro) compresi i diritti d'asta.

L'ultimo dipinto conosciuto di Leonardo da Vinci, appartenente a un privato, è stato venduto a New York. Si tratta del prezzo più alto mai pagato al mondo per un'opera d'arte venduta all'asta. Per ora l'acquirente dell'opera è ignoto.

Partito da una stima di 75 milioni di dollari, il piccolo dipinto 'Salvator Mundi' (66 centimetri di altezza per 46 di larghezza), recentemente attribuito a Leonardo da Vinci (1452 - 1519), dopo la riscoperta del 2005, è stato al centro di un'accesa gara al rialzo durata 19 minuti (per la precisione 18 minuti e 47 secondi), che si è conclusa con un fragoroso applauso quando il battitore, Jussi Pylkkanen, Global President of Christie's, ha fermato il martelletto a 400 milioni di dollari, che significa con i diritti d'asta compresi un prezzo finale di 450.312.500 dollari (pari a 342.182.751 sterline/380.849.402 euro).

Ha fatto da intermediario per l'acquirente anonimo del dipinto dei record Alex Rotter, co-presidente del Dipartimento di arte contemporanea e del dopoguerra di Christie's America, che ha alzato la mano al raggiungimento dei 400 milioni dopo aver ottenuto il via libera dal suo cliente collegato al telefono.

Nell'affollata sala del Rockefeller Center di New York ieri sera c'erano almeno 45 collezionisti interessati all'opera del genio di Leonardo (con altri collegati via telefono).

Dopo alcuni minuti la gara si è ristretta a due competitori, con un testa a testa tra Alex Rotter e Francois de Poortere, capo del Dipartimento dei dipinti antichi di Christie's New York che, anche lui, agiva per conto di un cliente collegato al telefono.

16 novembre 2017