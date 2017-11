Il terrorista killer di New York; “Non ho nessun rimorso”

-Redazione- Sayfullo Habibullaevic Saipov, il killer di Manhattan, non ha mostrato rimorsi e si è vantato dell'attacco.

Lo riporta Nbc News, citando fonti della polizia che ha interrogato il 29enne uzbeko in ospedale. Saipov, principale sospettato per l'attentato terroristico a New York, nel quale sono rimaste uccise 8 persone, è stato ferito dagli agenti mentre tentava di fuggire. Agenti dell'Fbi hanno intanto perquisito la casa dell'uomo a Paterson, nel New Jersey, dove il killer viveva insieme alla moglie ed ai due figli.

Il terrorista è arrivato negli Stati Uniti nel 2010, da Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan.

Appena entrato negli Usa, si è stabilito in Ohio e, a quanto riferito da conoscenti, ha passato i primi tempi negli Stati Uniti cercando un lavoro e provando a migliorare il suo inglese. Dall'Ohio Saipov si è poi trasferito in Florida, a Fort Myers, dove ha cominciato a lavorare come autista di camion. Tappa successiva è stata il New Jersey: Saipov, che aveva la green card, si è stabilito a Paterson e ha cominciato a lavorare come autista per Uber. Colpito dalla polizia mentre tentava di fuggire dalla scena dell'attacco, è attualmente in ospedale. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sul suo passato e sulle sue relazioni. Nel pick up è stato trovato un biglietto con il giuramento di fedeltà all'Isis.

Saipov si sarebbe radicalizzato negli Stati Uniti. Lo sostiene il governatore della città, Andrew Cuomo, che in un'intervista alla Cnn ha affermato: "Dopo il suo arrivo negli Stati Uniti ha iniziato ad informarsi sull'Is e sulle tattiche islamiste radicali". Il governatore ha poi confermato che all'interno del furgone usato per l'attentato è stato ritrovato un biglietto che fa riferimento allo Stato islamico. Nbc News, citando fonti della polizia, ha riferito che sul biglietto ritrovato all'interno del furgone c'era scritto "l'Is vive per sempre". All'interno del mezzo è stato rinvenuto anche un coltello. Per Cuomo si tratterebbe di un 'lupo solitario'.

Intanto, i jihadisti inneggiano all'attentato di New York.

I canali islamisti hanno messo online manifesti commemorativi, pubblicando alcune fotografie scattate sulla scena della strage e fotomontaggi nei quali si vede la Statua della Libertà avvolta dalle fiamme di un'esplosione. Rukmini Callimachi, corrispondente del New York Times che si occupa di terrorismo dal 2014, ha condiviso su twitter alcune di queste foto, riportando anche alcuni messaggi che simpatizzanti della jihad si sono scambiati su Telegram in cui si scherza sul basso numero di morti.

Negli screenshot pubblicati si vede anche un messaggio in cui, facendo evidente riferimento alla notte di Halloween, qualcuno scrive "Trick-or-treat New York City. Alhamdulillah Happy Hauntings", con tanto di emoji che ride. Callimachi precisa che i canali pro Isis non rappresentano "comunicazioni ufficiali del gruppo terroristico", ma, sottolinea, fanno parte "dell'ecosistema online di Isis" e mostrano "in che modo il vento sta soffiando".

1 novembre 2017