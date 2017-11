Impresentabili. Luigi Genovese, figlio di Francantonio, condannato a 11 anni di carcere

-Redazione- Luigi Genovese, candidato di Forza Italia e figlio di Francantonio, condannato in primo grado a 11 anni di carcere nel processo sui corsi di formazione professionale, che coinvolge anche la moglie e altri parenti - è il più votato a Messina, dove è candidato nella lista di FI.

Genovese jr, 21 anni, ha ottenuto circa 20 mila voti e in campagna elettorale era annoverato tra gli "impresentabili" delle liste di Musumeci per via dei guai giudiziari dei genitori.

7 novembre 2017