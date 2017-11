Indipendenza Catalogna, Puigdemont si consegna alla polizia

- Redazione - Carlos Puigdemont, insieme ai suoi 4 ex ministri (Antoni Comín, Clara Ponsati, Lluís Puig e Meritxell Serret) che lo hanno accompagnato durante il suo esilio in Belgio, si è consegnato alla polizia federale nel commissariato di Rue Royal 202 a Bruxelles. Sui politici catalani pesava un ordine di cattura europeo emesso dalla giudice Carmen Lamela, dopo che i cinque non si erano presentati davanti all'Audiencia Nacional. Sono accusati di ribellione, sedizione, malversazione, prevaricazione e disobbedienza per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna.

I 5 comunque, accompagnati anche dai loro avvocati, sono stati rilasciati su cauzione, ma il giudice istruttore li sentirà uno per uno e successivamente deciderà se confermare l'arresto o meno. Nonostante queste ultime ore di grande tensione, come descrive la Vanguardia, il Pdecat ribadisce il suo sostegno all'ex presidente della Generalitat manifestando l'intenzione di candidarlo ancora alle regionali. "Vogliamo che il presidente Puigdemont continui ad essere la persona che guida una grande lista del Paese il prossimo 21 dicembre" ha annunciato proprio la coordinatrice generale del Partito democratico europeo catalano, Marta Pascal, durante il consiglio nazionale del movimento a Barcellona.

05/11/2017