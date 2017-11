Inghilterra, scontro tra aereo ed elicottero. Ci sono vittime

- Redazione - Ci sarebbero almeno tre vittime dopo la collisione a mezz'aria tra un elicottero ed un aereo nei cieli vicino ad Aylesbury nel Buckinghamshire, Inghilterra del sud. I residenti nelle vicinanze hanno detto di aver sentito un grande boato e successivamente aver visto uno scuro pennacchio di fumo innalzarsi da sopra gli alberi. Secondo quanto riferiscono le autorità dell'aviazione ed il servizio di pronto soccorso ci sarebbero delle vittime; sull'elicottero erano presenti almeno 2 persone, mentre sull'aereo leggero era presente solo il pilota. Almeno sette veicoli antincendio, tra cui tre squadre di emergenza, sono stati inviati sul luogo dell'incidente insieme a sei ufficiali dei pompieri, che hanno anche lanciato un drone per cercare eventuali sopravvissuti. Oltre al terribile scontro in molti hanno temuto per l'incolumità dei propri cari, quando i rottami dei due velivoli sono letteralmente piovuti dal cielo. "Non c'è niente di più spaventoso di quando ti rendi conto che un aereo è caduto a solo 500 metri di distanza dal luogo dove gioca tuo figlio". Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, così come non è confermato il numero delle vittime.

17/11/2017