Inghilterra shock, gettano cani in mare come fossero rifiuti

- Redazione - E' successo a Hartlepool nella contea inglese di Durham, la quale si affaccia sul Mare del Nord. Un uomo è stato visto gettare, da un molo, il proprio cane nelle acque gelide del mare, proprio come fosse un rifiuto. Purtroppo però il terribile gesto non si è fermato a questo singolo episodio, un testimone infatti ha riferito di aver visto, subito dopo, altri 3 uomini portare altri 9 cani, a cui era stata messa una museruola, sul molo stesso. Uno dei tre poi ha iniziato a lanciarli in acqua, sotto lo sguardo atterrito di una famiglia , non molto distante. "I cani cercavano di tornare indietro, ma il molo è ad un'altezza di un metro e mezzo e tra l'acqua gelida, le museruole e le onde molto forti, annaspavano disperati. Il mio pensiero è stato – con delle onde simili che fine faranno gli animali? Il mare li spingerà contro le sporgenze arrugginite del molo-. Inoltre c'era un numero significativo di cani, che sembrava venissero prelevati uno per uno" ha dichiarato uno dei testimoni.

John Stephenson, del Greyhound Rescue North East, ha dichiarato incredulo: "Non ho mai sentito di una pratica del genere. Perchè mai qualcuno su questa terra dovrebbe fare una cosa simile? Non ha alcuna logica". Intanto la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) invita chiunque abbia visto o assistito alla scena a farsi avanti per fornire ulteriori informazioni sugli aguzzini."Stiamo ancora facendo ricerche sul gesto disumano compiuto a Harlepool a seguito del rapporto che ci è pervenuto su un gruppo di uomini, che hanno ripetutamente gettato in mare un certo numero di cani. Un'indagine è già stata avviata. Dopo l'episodio ci sono inoltre arrivate queste immagini scioccanti e sollecitiamo chiunque abbia visto a farsi avanti" ha ripetuto un portavoce del RSPCA.

10/11/2017