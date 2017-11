Iraq. Fosse con almeno 15 mila cadaveri massacrati dall’Isis

-Redazione- Le forze di sicurezza irachene hanno scoperto diverse fosse comuni contenente i corpi di almeno 400 persone massacrate dall'Isis a Hawija, 240km a nord di Baghdad, che le truppe governative hanno strappato ai jihadisti ad ottobre.

Lo riferisce la Bbc online. Il governatore della provincia di Kirkuk, Rakan Said, ha detto che i cadaveri sono stati trovati in una base militare, trasformata in un "luogo di esecuzione". Alcuni erano in abiti civili, altri con una tuta che l'Isis faceva indossare alle persone condannate a morte.

Secondo quanto riferito dal generale, Mortada al-Luwaibi, i siti contenenti i cadaveri sono stati ritrovati dopo la "segnalazione di alcuni testimoni". Le forze di Sicurezza irachene hanno scoperto diverse fosse comuni nelle zone che una volta erano sotto il controllo dall'Isis.

Lo scorso anno, scrive la Bbc online, l'Associated Press ha pubblicato uno studio che aveva individuato 72 siti in Iraq: alcuni potevano contenere dalle 5mila a più di 15mila cadaveri, secondo l'Ap.

12 novembre 2017