La figlia di Schumacher sui social: “Papà continua a lottare”

- Redazione - "There is only one happiness in this live, to love and be loved"- C'è una sola felicità in questa vita, amare ed essere amati. Questa la toccante frase che Gina Maria Schumacher ha postato sui social, accompagnata da una foto mentre è in selle al suo cavallo, probabilmente durante una gita in riva al lago. Una frase accompagnato dal tag #keepfighting, ovvero "continua a combattere" dedicata al papà pluricampione di formula uno Michael Schumacher, a distanza di 5 anni dall'ultimo Gran Premio corso. Purtroppo il 7 volte campione di F1 non si è ancora ripreso dal terribile incidente sugli sci del 2013, dopo il quale è rimasto diversi mesi in coma. La sua famiglia ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulle sue condizioni, condizioni di cui ancora oggi non si sa praticamente nulla. Nonostante questo i numerosi fan di Schumi non si sono mai dimenticati di lui e lo si può notare dei numerosi messaggi di affetto, in risposta al post di sua figlia "Grande uomo tutti siamo con te, tutti tifiamo per te sei mitico" o anche "Avanti Michael ancora un'altra curva!" e così molti altri.

27/11/2017