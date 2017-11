-Maurizio Di Gioia- Dopo quanto accaduto ne La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, è ora il momento di tornare a calpestare il terreno del mondo nato dalla fervida fantasia dell'amatissimo scrittore fantasy John Ronald Reuel Tolkien. In La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, le lande di Aragorn e compagni sono ancora una volta infestate dalla presenza di Sauron e da quella dei suoi sgherri, pronti a portare morte e distruzione mentre l'esercito oscuro continua a ingrandirsi costantemente.

Il titolo di casa Monolith Production mette nuovamente al centro dell'azione Talion/Celebrimbor il cui compito sarà quello di conquistare fortezze in mano alle forze nemiche per creare un baluardo difensivo di fronte alle forze armate dell'oscuro signore.

Le valide innovazioni già presentate nel primo capitolo vengono confermate e affiancate da nuove idee che arricchiscono un titolo dalle potenzialità devastanti. E il risultato finale offre un'avventura dove sin dal primo momento si ha l'impressione che troppe cose vadano fatte urgentemente e che il tempo sia più che tiranno: indebolire le roccaforti degli orchi, potenziare il proprio esercito ed evitare che i nemici vadano incrementando le proprie forze. Talion/Celebrimbor potrà poi dar vita a un proprio esercito composto da quegli stessi orchi che ha combattuto qualora sia stato capace di convincerli a cambiare fazione e a dominarli. Questi esseri saranno elemento cruciale nella difesa degli avamposti conquistati, negli assalti diretti contro fortezze nemiche oppure nello svolgimento di alcune particolari missioni.

Lo sviluppo del protagonista e delle sue abilità è ben sfaccettato, così come l'ambientazione è curata maniacalmente al punto da essere capace di diversificarsi a seconda delle situazioni e di dar luogo ad atmosfere che perfettamente si calano sulle circostanze che vanno via via presentandosi. Il sistema Nemesis, quello grazie al quale i nemici hanno una propria evoluzione anche quando non direttamente interessati nell'avventura, è stato perfezionato ulteriormente, dando spazio a scontri tra orchi o a scalate nella gerarchia dell'esercito di Sauron. Studiare i propri avversari, ognuno ben delineato, sarà poi essenziale per riuscire a scoprirne punti di forza e di debolezza, così da poterli poi combattere nel modo più efficace possibile.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra gode di un ottimo doppiaggio italiano che impreziosisce un gioco già di suo avvincente e coinvolgente, tanto che sarà facile farsi trascinare fino al suo completamento, magari anche chiudendo tutte le quest e le missioni secondarie.

Il gioco della Monolith Production, distribuito dalla Warner, si compone anche di una sezione multiplayer dove sarà possibile lanciarsi alla conquista di fortezze avversarie: in questo caso si potrà optare per una sezione amichevole, dove non si perderanno uomini del proprio esercito, oppure per quella dedicata, dove invece i propri seguaci potranno perdere la vita.

Titolo: La Terra di Mezzo – L'Ombra della Guerra

Distributore: Warner Bros