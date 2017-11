Lamezia Terme. Schiavizzata e violentata davanti ai figli per dieci anni

-Redazione- Per dieci anni ha schiavizzato e violentato la sua convivente

. L'uomo, un pregiudicato italiano di 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e violenza sessuale pluriaggravata.

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Gli episodi, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2017 nei confronti della convivente, una 29enne di nazionalità romena, e alla presenza dei figli minori di anni 9 e 3.

Dalle indagini è emerso che la donna veniva tenuta segregata da circa 10 anni, prima all’interno di diversi appartamenti e poi in una baracca, costretta a subire violenze sessuali e gravi lesioni, anche durante la gravidanza e nelle parti intime, alcune delle quali suturate con una lenza da pesca direttamente dall’uomo.

Il 52enne, al termine degli accertamenti, è stato portato nel carcere di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna e i due bambini sono stati trasferiti in località protetta.

24 novembre 2017