Le ceneri di Totò Riina a Corleone accanto a Luciano Liggio, Provenzano e Placido Rizzotto

-Redazione- Il boss mafioso Totò Riina sarà sepolto nel cimitero comunale di Corleone (Palermo), dove già si trovano Michele Navarra, Luciano Liggio e le ceneri di Bernardo Provenzano: il gotha della mafia corleonese che ha spadroneggiato dal dopoguerra. Nel cimitero c’è anche l’urna coi resti di Placido Rizzotto, il sindacalista della Cgil ucciso nel ‘48 da Luciano Liggio.

Ma il nulla osta per il trasferimento della salma di Totò Riina, con ogni probabilità non arriverà in giornata. Lo ha confermato il medico legale incaricato dalla Procura di Parma, Rosa Gaudio, al termine dell’autopsia sul corpo del boss mafioso.

A Parma, intanto è durata poco meno di 30 minuti la visita dei familiari di Totò Riina alla salma del capo mafia, nelle camere mortuarie dell’ospedale.

La vedova Ninetta Bagarella e i figli Salvo e Maria Concetta sono usciti dal palazzo e hanno lasciato l’ospedale insieme all’avvocato Luca Cianferoni.