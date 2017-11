Leonardo Cabras, Forza Nuova:”Nei campi di concentramento cinema e piscine”

-Redazione- Dichiarazione shock sull’Olocausto da parte di Leonardo Cabras, il coordinatore toscano di Forza Nuova.

Una negazione della Shoah affermata ai microfoni di Radio 24. "Guardate che ci sono molti ebrei che la pensano in un altro modo", che "c'è un'industria sull'Olocausto e che le camere a gas non sono esistite. Ci sono molti ebrei antisionisti che dicono questo". Così Cabras ha dichiarato a La Zanzara. Ma sono stati ammazzati sei milioni di ebrei o no, chiedono i conduttori Cruciani e Parenzo?: "Diciamo che non c'erano nemmeno sei milioni di ebrei in Europa, da dove li hanno tirati fuori? Questi sono dati storici" la risposta di Cabras.

E i forni crematori?: "Io so che in alcuni campi di concentramento c'erano i cinema, la musica di Wagner, c'erano le piscine. I forni non lo so, non ho mai visto un campo di concentramento" e "ho molti dubbi sull'esistenza delle camere a gas. Non ritengo ci fosse la volontà di sterminare il popolo ebraico".

