Leopolda, chiusura di Renzi: “80 euro anche alle famiglie con figli”

- Redazione - "Bisogna estendere gli 80 euro, lo diremo in campagna elettorale, soprattutto alle famiglie che hanno figli. Dobbiamo avere il coraggio di partire da ciò che ci ha bruciato, il referendum. Ma oggi siamo ancora qui, più forti di prima. E' difficile trovare parole nuove, rimettersi in gioco con la stessa grinta di prima, ma quando c'è una comunità di persone, di donne e uomini forti non ce n'è per nessuno. Se vivi di rancore non cambi il Paese, se accetti la sfida sul terreno del fango non costruisci. (...) A sinistra cambiano i nemici ogni anno...io sono fuori categoria. Ma noi non abbiamo nemici." Ha detto Matteo Renzi nel suo intervento di chiusura alla Leopolda.

"(...) Noi siamo figli della cultura del lavoro non della cultura del sussidio. Quando abbiamo iniziato i posti di lavoro erano 22 milioni in Italia, adesso sono 23 milioni e non c'è fake news che possa negare i dati, la vera scommessa adesso è portarli a 24 milioni.Vi do un suggerimento non perdete tempo a spiegare la Leopolda a chi vive di pregiudizi, non vi arrabbiate se gli articoli sono pre confezionati, in alcuni casi anzi rispettate i giornalisti perchè in questo paese in cui qualcuno su permette di prendere a testate un giornalista perchè gli fa una domanda, sia chiaro che noi siamo dalla parte della libertà di stampa sempre e comunque, anche quando non condividiamo i loro articoli, perchè questo è il discrimine tra persone civili e animali"

Poi tornando a parlare del referendum, Renzi ha detto: "Non sarebbe serio non fare i conti con la sconfitta del 4 dicembre. E' l'ultima volta che lo faccio ma era giusto parlarne alla Leopolda. Quando si perde è perché gli italiani scelgono gli altri, vale per tutti. Io voglio invitarvi all'onestà intellettuale: abbiamo perso quella sfida ma la rifarei domani, era giusto, quella battaglia ci deve insegnare qualcosa. Siamo ancora qui, sorridenti"

26/11/2017