Libia shock, migranti venduti all’asta come oggetti

- Redazione - A rivelare la nuova e scioccante tratta degli schiavi è la Cnn, che ha ottenuto in esclusiva un video che mostra due ragazzi africani venduti dai trafficanti in Libia per poche centinaia di dollari. Una vera e propria asta con tanto di banditore che scandisce le crifre: "800... 900... 1.000... 1.100... venduti per 1.200 dinari libici" ed alla fine dichiara chiusa l'asta aggiudicando i due ragazzi, uno dei quali è un nigeriano sui 20 anni che indossa una maglia chiara e pantaloni felpati, al vincitore. Sono immagine sconcertanti che non lasciano adito a dubbi, il giovane infatti, così come riporta la stessa Cnn, viene presentato e descritto durante l'asta come un ragazzo "grande e forte" e adatto al "lavoro nei campi" dal 'banditore,'il quale non si vede mai nelle immagini filmate, ad eccezione della sua mano, appoggiata sulla spalla del 20enne. L'emittente televisiva statunitense ha comunque voluto verificare l'autenticità del video pervenuto, recandosi direttamente in Libia, dove con telecamere nascoste ha ripreso, il mese scorso, un'altra vendita di esseri umani avvenuta fuori Tripoli. "Nel giro di pochissimi minuti, sono state vendute almeno 10 persone" hanno dichiarato gli inviati.

"Chi ha bisogno di qualcuno che scavi? Questo ragazzo è forte e robusto e scava" illustra nuovamente il banditore, mentre le mani degli offerenti si alzano una dopo l'altra, facendo alzare il prezzo; il tutto comunque si conclude rapidamente e gli uomini vengono consegnati ai loro nuovi "padroni". Al termine dell'asta gli inviati della Cnn sono riusciti ad avvicinare due dei ragazzi venduti, i quali però erano evidentemente traumatizzati e non sono riusciti nemmeno a parlare. Le prove filmate adesso sono state inviate alle autorità libiche, le quali hanno promesso di avviare, il prima possibile, un'indagine. "La situazione è terribile. Alcuni rapporti sono veramente terrificanti e le ultime relazioni sui mercati degli schiavi possono essere aggiunti alla lunga lista degli orrori" ha dichiarato Mohammed Abdiker, direttore delle operazioni d'emergenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).

14/11/2017