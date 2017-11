Livorno. Trovata una Smart imbottita di esplosivo

-Redazione- Paura terrorismo a Livorno dove è stata trovata non lontano dal porto Mediceo una Smart carica di esplosivo, con detonatori, riceventi e un telecomando.

Come racconta il Tirreno, la scoperta è stata fatta dagli uomini della Guardia di Finanza che stavano effettuando controlli antidroga e che si sono imbattuti nell'auto, imbottita con 4 cariche esplosive artigianali del peso complessivo di oltre un chilo e centogrammi.

Le cariche erano collegate, tramite miccia pirotecnica, ad accenditori di sicurezza. Gli ordigni erano poi connesso a riceventi elettroniche che potevano essere comandate a distanza col telecomando.

Gli artificieri hanno poi messo in sicurezza l'esplosivo, mentre il conducente della Smart - che non ha spiegato perché trasportava gli ordigni - è stato arrestato in flagranza di reato e portato ai domiciliari.

17 novembre 2017