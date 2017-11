Logge e loggine massoniche deviate stanno sostituendo Cosa Nostra

-Franco Di Carlo- Ogni 30-40 anni qualcuno improvvisamente si sveglia e pretende di capire come stanno le cose all’interno delle logge e loggine che attanagliano l’Italia e non solo Calabria e Sicilia.

Ottenendo un unico risultato: il nulla.

Queste logge sono diventate talmente potenti che coloro che ne fanno parte se infischiano tranquillamente delle varie autorità giudiziarie o commissioni antimafia. Si tratta di veri e propri centri di potere, legale o illegale.

Poi è naturale che non si vogliano fornire gli elenchi degli affiliati, vuoi mai che possano esserci nomi di personaggi che su quelle logge dovrebbero indagare?

È il 6 aprile 1986 quando Saverio Montalbano , vicequestore di Polizia e capo della Squadra mobile di Trapani, fa irruzione nel palazzetto di via Carreca dove ha ufficialmente sede il circolo culturale Scontrino.

Sequestra molte carte, tra cui anche gli elenchi degli affiliati a sette logge massoniche attive dietro il paravento del centro: Iside, Iside2, Osiride, Hiram, Ciullo d’Alcamo, Cafiero, più una misteriosa Loggia C. Negli elenchi degli affiliati, i nomi dei potenti locali: funzionari pubblici, politici, imprenditori, professionisti; e boss mafiosi.

Il giorno dopo, Montalbano viene sospeso dal suo capo, il questore di Trapani Mario Gonzales, ufficialmente per contrasti organizzativi.

I gruppi massonici del Centro Scontrino vengono comunque considerati dagli investigatori una sorta di super-loggia riservata, punto d’incontro tra politica, affari e mafia.

Una sorta di P2 siciliana, con al suo interno uomini di Cosa nostra come Mariano Agate, Calogero Minore, Gioacchino Calabrò, Natale L’Ala, Pietro Fundarò...

Parlando della Sicilia e in particolare della provincia di Trapani, ricordo che nei primi anni settanta tre erano logge, normale che ora si siano decuplicate a dismisura.

Ricordo anche che molti amici miei erano affiliati a queste consorterie massoniche, alcuni appartenenti a Cosa Nostra, altri no.

Verso la fine degli anni settanta e primi anni ottanta erano sbarcati sull’isola gli uomini di Licio Gelli e della P2. Sbarcati per modo di dire, in quanto alcuni in provincia di Trapani ci erano nati, ad esempio i cugini Nino e Ignazio Salvo, l’avvocato Guarrasi, il generale Miceli.

I Salvo erano organici a Cosa Nostra, mentre gli altri due avevano come obiettivo riportare la destra al potere attraverso un colpo di Stato.

Parlando invece di Palermo, devo decisamente smentire che i fratelli Greco, Michele e Salvatore, conosciuto cone ‘il senatore’, fossero iscritti a logge massoniche- Si trattava di regole che valevano solo per la provincia di Palermo: nessun appartenente a Cosa Nostra poteva essere massone.

Ho partecipato a diverse riunioni della commissione provinciale di Cosa Nostra, nelle quali si è dibattuto sulla questione che alcuni affiliati potessero far parte della massoneria. Era uno dei punti all’ordine del giorno e, tutte le volte che lo si affrontava, l’opposizione di Totò Riina e dei corleonesi, corrente di maggioranza in commissione, aveva la meglio.

Riina e i suoi sostenevano che Cosa Nostra, per principio, non si alleava con logge al cui interno, potevano esserci soggetti che puzzavano di sbirritudine.

Al contrario, nelle altre province, come quella di Trapani, c’era libera scelta.

Rammento che l’ultima volta che si affrontò il discorso sulla massoneria fu il 23 dicembre 1980. Tutta Cosa Nostra che contava si era riunita a Favarella, la proprietà di Michele

Greco, per il tradizionale scambio di auguri natalizi e di fine anno (anche se il 1981 non fu un anno così felice).

Eravamo presenti in molti, a parte i padrini di Cosa Nostra, come Stefano Bontate, Nino Salvo,Totò Riina, Inzerillo, Antonio Ferro, Nitto Santapaola e altri ancora: eravamo circa un centinaio.

Stavo discorrendo con Nino Salvo e Stefano Bontate, e non potemmo fare a meno di notare quanti fossero i professionisti presenti.

Salvo osservò “Ecco, questi potrebbero tutti far parte di qualche loggia. Perché Palermo è contraria?”.

Bontate gli rispose rivolgendosi a me “Solo Franco potrebbe convincere quella testa di mulo di Totuccio a cambiare idea”.

Fu l’ultima volta che parlai con Stefano Bontate che, di lì a tre mesi, sarebbe stato ammazzato dai corleonesi, durante la guerra di mafia a Palermo.

Attualmente logge e loggine massoniche in Sicilia sono aumentate a dismisura, a parer mio perché di Cosa Nostra, dopo la repressione giudiziaria subita, con i personaggi di primo piano eliminati da Riina, è rimasto ben poco.

Pertanto gli attuali quarantenni, cresciuti con mentalità affaristico-mafiosa, non hanno interesse ad essere affiliati a questa Cosa Nostra, formata da soggetti delinquenziali di poco conto, che campano vendendo droga e chiedendo il pizzo per poche centinaia di euro, e che i media continuano a chiamare mafia.

Meglio far parte di altre associazioni che hanno grande potere affaristico e non sono nell’occhio del Ciclone come Cosa Nostra, oramai al lumicino

Ora tutti pazzi per le logge, dal momento che a nessuno verrebbe in mente di definirle associazioni con finalità delinquenziali-affaristiche.

16 novembre 2017