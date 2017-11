Lucca Comics&Games 2017, eroi dei giorni nostri

- A.C. - Anche quest'anno si conclude la 5 giorni del Lucca Comics&Games e lo fa con numeri, non da record, ma impressionanti (700 espositori, 90 location all’interno delle Mura della città toscana, oltre 240 mila presenze da ticketing in cinque giorni), i quali dimostrano ancora una volta di più come la qualità e la popolarità del festival aumentino di anno in anno, come ricordato anche dal presidente Francesco Caredio , il quale ha sottolineato: "Il fattore fondamentale è aumentare la qualità della rassegna e migliorarne la vivibilità". Questa edizione era dedicata agli eroi, eroi di qualsiasi genere, fumetti, manga, anime, videogiochi e chi più nè ha più nè metta, ma anche agli eroi che popolano gli stand e quelli che affollano le strade della città. Senza gli autori, gli editori, gli artisti, i creatori della nona arte, ma soprattutto senza il pubblico che quest'ultima richiama, la manifestazione non sarebbe di livello internazionale così come invece è; ci si può quasi sbilanciare nel dire che è la terza nel mondo. A dimostrarlo anche i numerosi ospiti internazionali presenti in fiera: da Michael Whelan, autore del manifesto, a Robert Kirkman creatore della saga a fumetti di “The Walking Dead”, da Raina Telgemeier a Taiyo Matsumoto, da Gabriele Salvatores ai protagonisti delle acclamate serie “Stranger Things” e “Star Trek: Discovery”, da Salvatore Esposito a Ghali, passando per John Howe, Timothy Zahn, gli italiani Zerocalcare, Gipi, Leo Ortolani, Sio e molti altri ancora.

Questa 51ª edizione inoltre è stata seguitissima anche sul web; grazie alle dirette, alle continue news in tempo reale sulla pagina ufficiale Facebook di Lucca Comics&Games, alle foto, ai video e tanto altro ancora negli ultimi 7 giorni ci sono stati in media 800.000 contatti giornalieri, con un picco di oltre 2 milioni di contatti nella giornata del 3 novembre, mentre i live condivisi hanno ottenuto oltre 265.000 visualizzazioni. Instagram ha registrato una crescita del 17% durante i giorni della manifestazione, mentre i tweet dell’account ufficiale sono stati ritwittati oltre 5.000 volte. Come sempre speciali sono stati gli showcase durante i quali i fan hanno potuto osservare dal vivo gli artisti al lavoro, e i comics quiz che hanno messo il pubblico alla prova con domande sui personaggi e gli autori del mondo del fumetto più amati. Grande spazio alla narrativa fantasy con ospiti amatissimi ed il pubblico oltre ad apprezzare fumetto e proprio letteratura, che fanno spettacolo, riserva anche un grande interesse per “Una ballata per Corto Maltese”, adattamento teatrale del leggendario album di Hugo Pratt “Una ballata del mare salato”, a 50 anni dalla pubblicazione, così come l’ormai tradizionale format lucchese di “Voci di mezzo”, entrambi al Teatro del Giglio, il teatro di Giacomo Puccini, che sono stati un successo unanime. Ottima accoglienza anche per il mondo del gioco da tavolo con il torneo di D&D Epic, il ritorno di Magic the Gathering e l’arrivo a Lucca di CoolMiniOrNot, azienda internazionale di miniature.

Ricco di novità il programma dell’Area Movie, a cura di QMI- Stardust, che ha portato Netflix per la prima volta a Lucca Comics & Games con due eventi di grande successo acclamatissimi dai fan. Protagonisti sono stati Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Linnea Berthelsen, dal cast della nuova stagione di “Stranger Things”. Successo anche per i videogiochi: il pubblico si è concentrato soprattutto all’interno dei padiglioni dedicati ai titoli del momento, tra cui Call of Duty: WWII e Destiny 2 di Activision e al padiglione Nintendo per la versione finale di SuperMario Odyssey. Presente per la prima volta in Italia lo store ufficiale Blizzard, che ha portato Overwatch, Heroes of the Storm e una locanda a tema Heartstone. Immancabili i cosplayer che hanno colorato e animato le strade di Lucca per tutti i cinque giorni, grazie ai concorsi, raduni spontanei e parate, pompando linfa vitale nel cuore del festival. Non poteva inoltre non esserci l'intramontabile Cristina D'Avena, regina delle sigle dei cartoni animati e tanti altri ospiti e autori, dai più piccoli ai più famosi che si sono avvicendati in 5 intensi giorni di fiera. Il Lucca Comics&Games ci saluta, lasciandoci una consapevolezza: gli eroi esistono, sono tutti quelli che portano i loro lavoro e sorrisi, stanchezza e soddisfazione, colore e divertimento. Ma lo siamo anche noi, eroi di tutti i giorni, eroi che si danno appuntamento ogni anno per una nuova grande edizione del festival.

06/11/2017