Matteo Messina Denaro e la “supercosa”

-R.C.- Chi conosce le dinamiche interne a Cosa Nostra, sa perfettamente che Matteo Messina Denaro non sarà mai il successore del capo dei capi Totà Riina, perché Cosa Nostra palermitana non lo consentirebbe e per una serie di motivi.

Me3ssina Denaro pertanto non guiderà mai la commissione provinciale di Palermo.

Del resto lo aveva dichiarato esplicitamente. I carabinieri, nel 2008, rinvennero un pizzino durante l’operazione Perseo. Il boss rispondeva ad una richiesta di Pino Scaduto, che gli chiedeva consigli ed un intervento per riorganizzare la commissione provinciale.

Messina Denaro prese le distanze rispondendo “Ognuno a casa sua fa quello che vuole, ricordatevi però di quelli che stanno in galera”. In un altro biglietto il boss mafioso dettava ulteriormente le regole “Ognuno deve seguire u so filaru”. Regole che suggeriva ai capimafia palermitani Lo Piccolo, dicendo che non era interessato a seguire le vicende del capoluogo siciliano.

Messina Denaro ha una sua Cosa Nostra da gestire: quella che negli ambienti giudiziari e investigativi è definita la “supercosa”.

Della supercosa parlò per la prima volta il pentito Vincenzo Sinacori a metò degli anni 90: si legge nel verbale “La supercosa è una cosa nostra all’interno di cosa nostra, frutto dello stravolgimento di tutte le regole. La stessa organizzazione ha strutturato due gruppi di uomini, ciascuno all’oscuro della composizione dell’altro ed entrambi alle dipendenze di Totò Riina. In pratica la risposta alla nascita della super procura antimafia, Riina asseriva che Cosa Nostra doveva riorganizzarsi con la formazione di gruppi ristretti che non dovavno avere nessun obbligo nei confronti dei capi mandamento”.

E Matteo Messina Denaro teneva il comando di questa supercosa, all’interno della quale l’imperativo assoluto è “Non succede niente. Non si dice niente”.

Cosa Nostra è allo sbando, per dirla con Franco Di Carlo “ridotta al lumicino”, ma non a Trapani, dove la supercosa resiste e prospera, con connivenze e intrecci tra mafia, politica, finanza e massoneria.

Le indagini hanno sfiorato pezzi da novanta, il senatore D’Alì, il vice presidente della Regione Sicilia Bartolo Pellegrino, deputati regionali e parlamentari nazionali.

E chi tocca quei fili muore. Ce lo dimostra la vicenda di Mauro Ristagno, giornalista di una televisione locale. Totò Riina lo definì “camurria” e Ristagno venne ammazzato nel 1988, appunto a Trapani “provincia dei corleonesi”.

Un connubio indissolubile, quello tra Trapani e Corleone. La carta d’identità rinvenuta a Totò Riina, il giorno del suo arresto, apparteneva a Giuseppe Bellomo, uomo fidato del boss Mariano Agate e residente a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Lo stesso capo dei capi visse un periodo della sua latitanza a Mazara e altri tragici episodi di sangue dimostrano la morsa feroce con cui u curtu gestiva la provincia trapanese,

Il pm Ciaccio Montalto venne ammazzato mentre si accingeva ad arrestare Gaetano Riina, stessa sorte toccò al giudice Alberto Giacomello, che aveva confiscato casa e proprietà al fratello di Totò Riina, fino alla strage di Pizzolungo, quando un’autobomba diretta al sostituto procuratore Carlo Palermo fece scempio di Barbara Rizzo e dei suoi due gemellino, Salvatore e Giuseppe Asta.

Cosa Nostra trapanese in mano ai boss Francesco e Matteo Messina Denaro e Mariano Agate, padroni di un territorio dove trovarono rifugio i grandi latitanti mafiosi, da Luchino Bagarella a Giovanni Brusca, ai fratelli Graviano.

La suopercosa in mano a Riina, oscura, violenta, dove gli enormi proventi del traffico di droga si intersecano con il riciclaggio nell’economia legale, in una terra dove come non mai la mafia si è fatta Stato in un intreccio innominabile con servizi deviati, massoneria e politica.

Nino Giuffrè, uomo di fiducia di Bino Provenzano, descrisse Trapani e provincia come “Lo zoccolo duro di Cosa Nostra”, con gli affari più lucrosi e dove nascono i contatti internazionali.

Tutto ora saldamente nelle mani di Matteo Messina Denaro, che ha veramente istituzionalizzato Cosa Nostra in quel territorio. Un boss spietato ma modernizzato, con una caratura internazionale.

Un capomafia braccato da inquirenti e forze dell’ordine, che gli hanno sequestrato negli ultimi anni qualcosa come cinque miliardi di euro senza riuscire a metterlo in ginocchio.

Un boss che ha capito che stragi e ammazzatine non portano benefici, meglio sedersi nei salotti buoni della politica e della finanza, ma pronta comunque al tritolo se qualcuno metterà i bastoni tra le ruote alla supercosa.

20 novembre 2017