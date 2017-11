Matteo Salvini: “Gallitelli? Questa non l’avevo ancora sentita”

-Redazione- Intervistato nel corso della trasmissione 24Mattino su Radio 24, Matteo Salvini (segretario della Lega) risponde alle domande di Luca Telese e Oscar Giannino sulle affermazioni di Silvio Berlusconi riguardanti il Generale Leonardo Gallitelli, proposto come possibile premier.

"Questa non l'avevo mai sentita ad una riunione", ammette Salvini. Che sull'altro annuncio di Berlusconi relativo al numero di ministri, aggiunge: "Quando ci siamo visti a Catania gli ho detto: 'Scusa Silvio, ma non continuare a dire questa cosa dei ministri. Perché non ne abbiamo mai parlato; e perché è l'ultima delle cose che gli italiani sono interessati ad ascoltare'".

Oscar Giannino a quel punto chiede se l'accordo sia vero e Salvini risponde secco: "Ma figurati! Non abbiamo ancora sottoscritto il programma comune! L'età pensionabile, l'aliquota fiscale, la legittima difesa, la riforma della scuola. Secondo lei abbiamo sottoscritto il numero dei ministri?".

27 novembre 2017