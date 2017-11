Meteo. Arriva la neve

-Redazione- L'Italia si imbianca.

I prossimi sette giorni saranno interessati dall'arrivo di due perturbazioni che porteranno neve anche a bassa quota. La prima perturbazione raggiungerà l'Italia oggi, la seconda tra venerdì e sabato, ossia nei primi giorni di dicembre.

Quest'ultima sarà accompagnata da aria più fredda.

Secondo l'analisi degli esperti del sito ilmeteo.it, è prevista neve a Milano, Torino, Parma, Piacenza, Vercelli, Cuneo (fino a 30 cm.), Asti. Locali nevicate o mista a pioggia anche in Liguria, possibile fin sulla costa centro-occidentale. Piogge invece continueranno a bagnare gran parte delle regioni, deboli al Centro, più moderate e localmente forti al Sud, come su Sicilia e Calabria.

Bora via via più intensa al Nordest, Tramontana in Liguria, Maestrale e poi meridionali sul Tirreno, variabili altrove.

In nuovo e ulteriore diminuzione su tutte le regioni con valori prossimi allo zero sulla pianura padana occidentale, sotto i 10/12° su tutto il Centro, qualche grado in più al Sud.

29 novembre 2017