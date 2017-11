Milan, esonerato Vincenzo Montella

- Redazione - Tramite un comunicato rilasciato su Twitter, il Milan rende ufficiale l'esonero dell'ormai ex tecnico Vincenzo Montella, dopo i vari rumors già paventati nelle precedenti settimane. La panchina dei rossoneri è stata affidata all'attuale allenatore della primavera ed ex gladiatore del Diavolo, Gennaro Gattuso, a cui è già arrivato il sostegno del suo ex presidente Silvio Berlusconi: "Ho avuto una lunga, affettuosa e cordiale telefonata con il mio vecchio guerriero Rino Gattuso. In bocca al lupo. Forza Rino! E...naturalmente, Forza Milan!". Intanto Montella scrive un post su Instagram, con il quale saluta tutti i tifosi e dice addio alla panchina rossonera: "Lasciare il Milan fa molto male, ho cercato e provato a dare tutto me stesso per questa società ma accetto la decisione presa. Voglio ringraziare i giocatori e voi tifosi per i momenti belli che abbiamo passato insieme sperando che il Milan arrivi là in alto dove gli compete. Io evidentemente ho fallito, ma continuerò a tifare per questi colori."

#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro — AC Milan (@acmilan) — AC Milan (@acmilan) 27 novembre 2017

27/11/2017