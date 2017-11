Milano. Ingresso vietato in discoteca perché diabetica

-Redazione- Le è stato vietato l'ingresso in discoteca in quanto, come diabetica, aveva in borsa alcune bustine di zucchero e un succo di frutta, per contrastare eventuali crisi ipoglicemiche.



E' accaduto a Milano, all'Old Fashion, giovedì notte: a denunciare l'accaduto una studentessa 25enne, ad askanews. “Ero in discoteca per la festa di laurea di un’amica – ha spiegato – ma all’ingresso i buttafuori mi hanno fatto problemi perché in borsa avevo 3 bustine di zucchero e un succo di frutta. Gli ho spiegato che quelle cose, in caso di crisi ipoglicemica, avrebbero potuto salvarmi la vita. Loro però non hanno voluto sentire ragioni, dicendo che potevo trovarle nel locale”.



La ragazza ha anche mostrato i certificati medici, ma “Non c’è stato nulla da fare – ha continuato la studentessa – mi hanno detto che le medicine sarebbero bastate. Però la cosa che mi ha fatto più male è che, quando ho chiesto cosa avrei dovuto fare, mi è stato risposto: te ne stai a casa”!



Da parte sua, il titolare dell'Old Fashion, Roberto Cominardi, intervenuto ad askanews, ha spiegato che si tratta solo di un problema di sicurezza: "purtroppo non possiamo consentire l’ingresso nel locale di sostanze di cui non possiamo accertare la natura, e questo è impossibile da fare su due piedi alla porta. Alla ragazza è stato consentito l’ingresso delle medicine; quanto a zucchero e acqua, invece, è stato spiegato che ne avrebbe potuto avere quanto ne voleva, una volta all’interno”.