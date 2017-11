Milano. Litiga con un tassista e gli stacca a morsi un orecchio

-Redazione- Una banale lite per il posteggio.

Per questo motivo un 29enne, a quanto riferisce all'Adnkronos la Questura di Milano, ha aggredito un tassista in via Lepetit vicino alla stazione Centrale, staccandogli a morsi "il lobo dell'orecchio" e rompendogli il naso con un pugno.

La vittima di 49 anni ha tentato di difendersi, ma ha avuto comunque la peggio. Il tassista è stato ricoverato in codice giallo al Niguarda di Milano, dove gli hanno riattaccato il lobo dell'orecchio.

L'aggressore è stato portato, invece, al Fatebenefratelli in codice verde. Per entrambi le prognosi sono meno di 20 giorni, quindi, precisano dalla Questura, "la denuncia è rimessa alla volontà delle parti".

