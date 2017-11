Miscelatore termostatico, la scelta vincente per ogni bagno

-Redazione- Un processo tecnologico rivoluzionario è alla base di un elemento ormai presente in ogni casa, soprattutto nell'ambiente del bagno. Parliamo del miscelatore termostatico che permette di controllare comodamente la temperatura dell’acqua.

Sicurezza e massima praticità, dunque. I miscelatori termostatici garantiscono infatti un notevole risparmio di acqua riducendo la quantità che solitamente viene sprecata senza neanche accorgersene, oltre a permetterci di impostare la temperatura preferita.

Il dispositivo evita il rischio di scottature, garantendo il massimo piacere durante la doccia, che sia a inizio giornata o alla sera, dopo un lungo lavoro. Ma come funziona il sistema?

È semplice: la valvola termostatica miscela l’acqua calda e quella fredda alla temperatura preimpostata. Nel caso dovessero presentarsi variazione della pressione o della temperatura nell’erogazione dell’acqua, il sistema va immediatamente di nuovo a regolare la miscela di acqua calda e fredda. Ma non finisce qui. In caso di interruzione della fornitura d'acqua fredda, infatti, la valvola termostatica si chiude in maniera del tutto automatica.

Insomma, temperatura costante dell'acqua per tutta la durata della doccia. E se si decide di interrompere il flusso dell’acqua per fare lo shampoo o per insaponarsi, nessun problema: quando si riattiverà il termostatico, la temperatura dell'acqua sarà identica a prima.

Tra gli ultimi modelli in commercio,vi sono i miscelatori dotati di pulsante EcoButton: la doccia inizia con un flusso d'acqua minore che potrà essere aumentato in un secondo momento. Ancora, quelli completi di doccetta a telefono, quelli con un potente getto a cascata per massaggi localizzati e quelli dal look vintage con doppia manopola a stella.

Perché installare un miscelatore termostatico? La domanda è semplice tanto quanto la risposta: lo scopo è quello di garantire sicurezza e comfort a tutta la famiglia, in particolar modo a bambini e anziani.

Il web oggi offre la possibilità di scegliere tra numerosi modelli dei migliori brand permettendo di soddisfare qualsiasi esigenza. Tantissimi i prodotti dal design molto curato con materiali di alta qualità e tecnologia all’avanguardia. Ognuno viene sottoposto a numerose prove di tenuta per controllare ogni minima eventuale perdita ed evitare che il cliente possa ricevere a casa un prodotto difettoso.

28 novembre 2017