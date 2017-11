Mister Friuli, esplode l’odio razzista sui social

- Redazione - "Ma stiamo scherzando? Mr. Friuli dovrebbe essere dato a un friulano vero", "Ma non vi vergognate? Friulani doc non ce n'erano?", "Questo non ci azzecca proprio niente con il Friuli!" e ancora "Se questo è "friuliano", io sono Napoleone.", "Io da friulano non posso credere a questa buffonata, non è friulano ma come annunciato è senegalese, vergognatevi buonisti .FRiULANO si nasce non si diventa ricordatevelo". Queste sono solo alcuni dei commenti arrivati su Facebook dopo l'elezione di Alioune Diouf a Mister Friuli-Venezia Giulia 2017. Giocatore di basket e studente di quinta superiore, il 18enne di Cividale, che sogna di fare il modello a Milano, è il primo Mister di colore della storia del concorso di bellezza regionale. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che le sue origini senegalesi hanno fanno storcere il naso a molti dei cittadini friulani e non, indignati per l'incoronazione di "un diversamente bianco", come lo hanno definito, secondo loro eletto "per gridare al mondo che il Friuli non è razzista". Una polemica scoppiata sul web, come sempre, che fa esplodere l'odio razzista. "Ma scherzate? Un africano come miss Friuli? La fine della nostra nazione ormai è vicina, e non è uno stupido concorso a dimostrarlo ma lo dimostra il fatto che pur di integrare, rendere uguale, si esaspera il concetto di "razzismo" e si utilizza come scusa ogni volta che per mezzo ci sta un africano. Far vincere un africano che a differenza degli altri vicino è molto molto più brutto è solo la dimostrazione della falsità della giuria". Fortunatamente al di la dei commenti di chi è contro, di chi è a favore e gli scontri nati di conseguenza, c'è chi ricorda il vero motivo e significato del concorso. "Era il più bello, quindi ha meritato di vincere".

