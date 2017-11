Modena. Ragazzine hot su WhatsApp: le foto finiscono in rete

-Redazione- Erano sicure di non correre rischi pubblicando i loro selfie hot su una chat privata su WhatsApp ma ora, non si sa come, quelle foto sono finite sul web e per una sessantina di ragazzine liceali di Modena e del Reggiano è cominciato un incubo.

A raccontare la storia è 'Qn-Il Resto del Carlino'.

Tutto è iniziato in estate quando le giovani hanno cominciato a condividere i loro scatti hot su un gruppo 'segreto' creato su WhatsApp. Quelle foto però, nei giorni scorsi, hanno iniziato a circolare tra i liceali modenesi e le stesse ragazzine protagoniste dei selfie hanno poi scoperto che le immagini erano già sul web.

Secondo le giovani, qualcuna di loro avrebbe tradito la fiducia del gruppo e avrebbe passato le foto a un amico o al proprio fidanzatino, che avrebbe ammesso di aver salvato le foto sul computer ma di non averle diffuse su Internet.

Un 17enne intanto, fidanzato di una di loro, dopo aver appreso la storia si è rivolto all'associazione anti-pedofilia 'La Caramella Buona'. L

a storia, in attesa di eventuali sviluppi legali e giudiziari, sta creando scompiglio e paura fra le protagoniste della vicenda, ma qualcuna di loro avrebbe deciso di confidarsi con i genitori, vincendo la paura per la vergogna.

8 novembre 2017