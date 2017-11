Monza. Auto contro guardrail: morto un neonato, gravi i genitori

-Redazione- Tragico incidente stradale a Monza.

Muore un bimbo di un mese, mentre i genitori versano in gravissime condizioni. Per ricostruire la dinamica dello schianto sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Locale di Monza.

Da una prima ricostruzione sembra che l'auto sulla quale viaggiava la famiglia di origine ecuadoregna, abbia sbandato e poi sia finita violentemente contro il guardrail in viale Fermi.

Il bimbo è deceduto poco dopo essere trasportato in ospedale, la madre è invece ricoverata al Policlinico di Milano e il padre al Niguarda, entrambi sono in gravissime condizioni.

Oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

12 novembre 2017