Nello Musumeci: “Sarò il presidente di tutti i siciliani”

-Redazione- Risultato acquisito per le regionali siciliane.

Il candidato del centrodestra Nello Musumeci vince su Giancarlo Cancelleri del M5S e vola verso la vittoria col 40%, diventando presidente della Regione.

"Mi scuso del ritardo, ma sono particolarmente prudente e volevo certezza di un risultato consolidato. Sono felice di avere ricevuto il consenso per un ruolo di così grande responsabilità. Voglio essere e sarò il presidente di tutti i siciliani, di chi mi ha votato e di chi, legittimamente, ha votato altri candidati o non ha partecipato al voto" ha detto in conferenza stampa a Catania il neo presidente della Regione.

"Voglio dedicare questa vittoria ai miei tre figli (uno è scomparso negli anni scorsi, ndr) e a tutti i figli dei siciliani. Hanno diritto a un futuro migliore" ha aggiunto Musumeci. "E' stata una campagna elettorale avvelenata da cadute di stile, ma è acqua passata. Avverto il peso di una grande responsabilità e sono certo che incontrerò problemi per la situazione drammatica della mia terra, la stagione più difficile dei 70 anni dell'autonomia".

"Crediamo davvero nell'unità d'Italia, ma si realizza se il Sud smette di arrancare e cresce con le stesse opportunità delle regioni del Nord. L'Italia unita è una garanzia e noi la vogliamo assicurare e tutelare" ha detto il neo presidente, che ha anche spiegato che sarà il suo "ultimo impegno politico".

Intanto Beppe Grillo e Davide Casaleggio sorridono guardando all'exploit del M5S alle regionali e al buon risultato ottenuto da Cancelleri. "Possiamo dire che c'è stata tanta soddisfazione per il risultato", riferiscono all'AdnKronos fonti della comunicazione 5 Stelle. Il Movimento si è attestato come prima forza politica ottenendo più del 26% dei consensi. Al secondo posto, distante dieci lunghezze, Forza Italia sopra il 16%.

Dopo la chiusura delle urne, alle 22 di domenica, i seggi elettorali sono stati guardati a vista per tutta la notte: polizia, carabinieri e finanzieri hanno controllato le urne contenenti le schede degli oltre due milioni su 4,5 milioni di siciliani andati al voto.

