“Non rispetta l’orario di lavoro”, Ikea licenzia in tronco madre di un bambino disabile

- Redazione - Non può lavorare nel turno delle 7 del mattino, perchè ha bisogno di accompagnare il figlio disabile a fare terapia, ma copre tutti gli altri che l'azienda le ha proposto, eppure è stata licenziata in tronco. Succede a Marica Ricutti, 39 enne laureata in scienza alimentari, dipendente all'Ikea di Corsico, madre separata con due bambini a carico; i colleghi dello stabilimento hanno indetto assemblee e scioperi per opporsi a questa decisione. Marica fa sapere di aver sempre lavorato, di essersi sempre adattata a tutte le richieste e di aver semplicemente chiesto che l'azienda le venisse incontro per gli orari, proprio per poter accompagnare entrambi i figli, rispettivamente 10 e 5 anni, a scuola e successivamente il più piccolo in terapia.

La donna lavorava nel turno dalle 9 del mattino fino a chiusura, ma spesso le veniva chiesto di lavorare dalle 7 del mattino, nonostante le promesse dell'azienda. "Ho chiesto diverse volte maggiore flessibilità, perché per me spesso era molto complicato rispettare quegli orari. Mi hanno prima rassicurato, poi successivamente, quando chiedevo, sempre rimpallato da una persona all'altra. Allora ho deciso di fare gli orari che facevo nel vecchio posto". Così Marica ha continuato a lavorare proprio seguendo i vecchi turni, come consigliato anche dai sindacati, ma la settimana scorsa è arrivata la mazzata: lettera di licenziamento, in tronco. Da quel momento le è crollato il mondo addosso, ma non intende mollare ed è già pronta ad impugnare la lettera. Intanto il colosso svedese fa sapere in una nota "In merito alla situazione di Marica Ricutti, Ikea Italia comunica che sta svolgendo tutti gli approfondimenti utili a chiarire compiutamente gli sviluppi della vicenda. Valuteremo al meglio tutti i particolari e le dinamiche relative alla lavoratrice oggetto della vicenda. Solo dopo aver completato questa analisi, Ikea Italia commenterà le decisioni prese e le ragioni che ne sono alla base".

28/11/2017