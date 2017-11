Nord Corea. Vermi di 27 cm nello stomaco del sergente disertore

-Redazione- La fuga del disertore dalla Corea del Nord rientra certamente nel grande vortice di notizie in cui trovare la verità è qualcosa di estremamente difficile.

La notizia che è trapelata dalla Corea del Sud riguarda le condizioni di salute di questo disertore. Che da quanto affermato dal chirurgo che ha operato il disertore – ferito dalle pallottole dei suoi ex commilitoni del Nord -, versa in condizioni terrificanti.

Quello che ha sconvolto il personale medico sudcoreano sono stati in particolare i parassiti rinvenuti nello stomaco e nell’intestino del soldato: vermi anche di 27 centimetri che stavano devastando l’apparato digerente del militare. “Nella mia ultraventennale carriera da chirurgo, non ho mai visto niente del genere se non in un libro di testo”, ha detto Lee Cook-jong, il chirurgo che ha operato il misterioso sergente, all’agenzia di notizie Yonhap.

I vermi, insieme ai chicchi di mais rivenuti sempre nello stomaco del paziente, danno una certa indicazione sullo stato di salute della popolazione nordcoreana. I militari sono forse la parte di popolazione che è mantenuta meglio dal regime, che fonda la sua sopravvivenza sull’apparato delle Forze armate.

Se queste sono le condizioni sanitarie di un sergente dell’esercito, è difficile pensare che la popolazione civile possa versare in condizioni migliori.

I parassiti dell’apparato digerente, come ha ricordato il chirurgo, erano comuni anche in Corea del Sud fino a 50 anni fa ma sono scomparsi con il miglioramento delle condizioni economiche.

La loro permanenza in Corea del Nord potrebbe essere legata anche all’uso di escrementi umani come fertilizzanti.

21 novembre 2017