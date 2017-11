Ostia. Commissario di polizia a processo: avvisava i clan delle indagini

-Redazione- Rinvio a giudizio per l'ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia Antonio Franco, accusato di corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio, soppressione di atti, falsità e false dichiarazioni al pm, violazione del codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo ha disposto il gup di Roma Anna Maria Govoni.

A Franco è stato contestato anche di non far risultare presente Ottavio Spada (detto Marco) nelle sale giochi di Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per corruzione. Il processo inizierà il 12 aprile dell'anno prossimo.

A giudizio anche quattro agenti già in servizio al commissariato di Ostia (per violazione dei propri doveri inerenti alla funzione) ed un avvocato.

Chiamate in causa anche le società Romana Slot e Star Games, entrambe riconducibili a Carfagna. Recentemente Franco è stato condannato a 4 anni di reclusione per peculato, falso e truffa in relazione all'uso personale di una Smart, assegnatagli dal Commissariato di Ostia per attività info-investigative.

30 novembre 2017