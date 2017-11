Ostia. Due feriti in un agguato

-Redazione- Agguato in una pizzeria a Ostia, sul litorale romano.

Due uomini sono arrivati davanti al locale poi uno, armato di pistola, è entrato e ha aperto il fuoco ferendo il padre del titolare della pizzeria e un dipendente.

I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre gli aggressori sono scappati. In corso le ricerche delle forze dell'ordine per individuarli.

24 novembre 2017