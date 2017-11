Palermo città abbandonata

-Giuseppe Barcellona- Cumuli d’immondizia ovunque, cassonetti sempre pieni, cestini mai svuotati, ed un’aria irrespirabile, questo il biglietto da visita che offre la città di Palermo a quel visitatore che mette piede appena fuori dal centro cittadino tenuto in condizioni appena dignitose.

E’ la clamorosa debacle di Leoluca Orlando croce e delizia della città al suo quinto ed ultimo (si spera) mandato; nei primi due anni del precedente la città martoriata dall’ex sindaco Cammarata aveva vissuto una insperata rinascita con un miglioramento generale percepito dai cittadini, poi il nulla.

Le partecipate che sembravano essersi messe al passo con la fornitura di servizi apprezzabili sono tornate nel limbo di un fallimento annunciato con conseguente diminuzione del servizio, a Palermo non funziona nulla, la raccolta dei rifiuti presenta non poche falle, la differenziata si è dimostrata un vero e proprio fallimento, c’è aria di sabotaggio, l’odore acre della mafia che allunga i propri tentacoli.

Già, la solita triste parola che continua ad accompagnare le sorti di questa città che comunque vanta numerosi attestati di merito internazionali che la annoverano tra le città più belle del mediterraneo ed un flusso inarrestabile di turisti che fa sold out estate ed inverno.

Recentemente la città si è dotata di tram che però collegano principalmente i centri commerciali e non il centro della città, come se l’edilizia pubblica fosse al servizio di interessi privati e non dei cittadini; a corollario di questa tesi spuntano le inchieste della magistratura che puntano il dito contro i fenomeni di riciclaggio mafioso che si concretizzano appunto in uno dei grandi stores cittadini.

Nel frattempo tutti i sindaci dei cinque stelle sono indagati e messi in croce dalla stampa mentre l’imperatore Orlando imperversa indisturbato in città, anzi, Palermo sarà capitale italiana della cultura nel 2018.

Cultura e monnezza, aspetti controversi di una città unica.

5 novembre 2017