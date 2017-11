Palermo. Donna muore a causa di una frana: indagato il sindaco Orlando

-Redazione- Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è indagato per il crollo di una parte del costone roccioso di Monte Gallo che il 27 novembre del 2015 causò la morte di Ornella Paltrinieri, 88 anni.

La donna - scrive Palermo Today- era nella sua villetta di via Calpurnio, a Mondello, quando un masso è piombato sull'abitazione, sventrandola. I detriti hanno travolto e ucciso la donna, rimasta schiacciata nel suo letto.

Lo riporta l'edizione locale di La Repubblica. Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto l'avviso di garanzia per omicidio colposo nella qualità di responsabile della Protezione civile comunale. Avrebbe dovuto comparire in Procura per l'interrogatorio ma il suo legale, l'avvocato Roberto Mangano, ha chiesto il differimento per poter mettere insieme la documentazione utile.

Il Comune, nel 2004, aveva predisposto un progetto preliminare di consolidamento di quelle pareti rocciose, finanziato con capitoli di spesa del ministero dell’Ambiente. I lavori partirono però due settimane dopo il tragico crollo.

22 novembre 2017