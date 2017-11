Palermo. Indagato un altro deputato, Riccardo Savona

-Redazione- E' Riccardo Savona, di 65 anni, il terzo deputato siciliano indagato prima ancora dell'insediamento della nuova Assemblea regionale. Il parlamentare di Forza Italia, eletto con 6.554 voti, è coinvolto, assieme alla moglie Cristina Maria Bertazzo, in una vicenda di presunte compravendite fittizie di immobili, per le quali la donna avrebbe ricevuto da investitori facoltosi somme di denaro destinate all'acquisto di appartamenti e magazzini.

In realtà, secondo la Procura di Palermo - che contesta i reati di truffa e appropriazione indebita - gli acquisti sarebbero stati soltanto teorici: la Bertazzo avrebbe cioè ingannato gli investitori, ai quali non avrebbe poi restituito il denaro.

Savona, secondo i circa 20 querelanti, che si sono rivolti anche alla Procura di Termini Imerese, sarebbe stato il garante della riuscita degli affari e a lui la moglie avrebbe fatto riferimento per far capire di avere tutte le coperture necessarie.

Savona è il terzo indagato, dopo Cateno De Luca, rimesso in libertà dopo circa due settimane ai domiciliari, e dopo Edy Tamajo, accusato da intercettazioni in cui due fratelli, Cristian e Nicolina D'Alia, di Brancaccio, parlavano fra di loro di 25 euro per ciascun voto che avrebbero procurato al candidato di Sicilia futura, lista di centrosinistra schierata in appoggio al candidato presidente Fabrizio Micari.

E poi ci sono il primo dei non eletti dei grillini ad Agrigento, Fabrizio La Gaipa, arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di estorsione, e infine Giambattista Coltraro, di Siracusa, accusato di falso in atto pubblico. Anche lui era candidato, nell'Udc, ma non è stato eletto.

