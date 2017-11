Panico a Roma, suv impazzito tra i passanti

- Redazione - Sono stati attimi di paura quelli vissuti, intorno all'ora di pranzo, a Vigna Clara (Roma Nord). Un uomo alla guida di un'auto, per la precisione un suv, si è lanciato a folle velocità in una via del quartiere, percorrendola avanti e indietro, sbandando e danneggiando diverse vetture parcheggiate ai lati della strada e rischiando anche di travolgere i passanti presenti in quel momento. Il conducente comunque non è si fermato, ma anzi con l'auto ha anche sradicato un palo della luce e travolto diversi bidoni dell’immondizia, terminando infine la sua corsa impazzita distruggendo un muretto e finendo subito dopo oltre la recinzione del cortile di una casa. Gli abitanti della zona hanno immediatamente chiamato la polizia; in un primo momento il guidatore, 40enne, è rimasto bloccato nell'auto, poi ne è uscito, indenne, in evidente stato di shock. All'interno della vettura è stato ritrovato anche un cane. Tantissimo il panico e la paura diffusi tra i residenti, che dopo il terribile boato hanno immaginato il peggio "Ero stato li pochi minuti prima, avrebbe potuto investirmi o investire qualcuno degli altri passanti. Quando l'ho visto non volevo credere ai miei occhi" Ha riferito uno dei presenti.

12/11/2017