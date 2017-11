Parma, scossa di terremoto di magnitudo 4.4

- Redazione - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall'Ingv (centro nazionale terremoti): l'epicentro del sisma è stato localizzato a 4 km da Fornovo di Taro (Parma). "È avvenuto ad una profondità molto elevata, circa 32 chilometri, quindi sul basamento roccioso anziché nella parte sedimentaria, come era accaduto nel 2012", ha spiegato il sismologo Alessandro Amato, dell'Ingv. Dopo la scossa, che ha colpito la provincia di Parma, il Dipartimento della Protezione civile si è subito messo in contatto con le strutture locali. Dalle prime notizie si sa che le due scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione, ma fortunatamente non hanno provocato, al momento, nessun danno. "A seguito degli eventi sismici registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Parma, alle ore 13.10 e alle ore 13.37, rispettivamente con magnitudo 3.3 e 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, gli eventi, con epicentro tra i comuni Fornovo di Taro, Varano de’ Melegari e Terenzo sono risultati avvertiti dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose". Si può leggere in una nota rilasciata, che confermerebbe così le notizie arrivate in queste ultime ore.

