Piero Grasso: “Io non sono uscito dal Pd è il Pd che non c’è più”

-Redazione- "Non so se sono uscito io dal Pd oppure è il Pd che non c'è più...".

Risponde così il presidente del Senato Piero Grasso alla domanda di Luca Sofri, durante il Festival della Letteratura a Pescara, sul perché sia uscito dal Pd.

Per Grasso "il Pd era quello del bene comune. Quello di Bersani insieme a Sel, quelli erano i principi e i valori che incarnavano il ragazzo di sinistra che aveva avuto per tutta la vita compressa questa sua natura dei valori di uguaglianza dei diritti, di libertà. Compressi prima come magistrato che non può farsi influenzare dalle proprie idee politiche e poi dal ruolo istituzionale di presidente del Senato. Ora vediamo se finalmente alla bellissima età che ho raggiunto posso riuscire a esprimere me stesso".

10 novembre2017