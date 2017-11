Arabia Saudita. In manette per corruzione 11 principi

-Redazione-Sono stati arrestati 11 principi sauditi, quattro ministri, agenti e diverse dozzine di ex ministri per ordine della commissione anti-corruzione costituita in Arabia Saudita dal re Salman e guidata dal principe ereditario Mohamed bin Salman.

Lo riferisce 'Al Aarabiya'.

Tra gli arrestati, secondo quanto riporta il sito di 'Abc News', anche il principe Alwaleed bin Talal.

5 novembre 2017