Renzi: analisi di un tracollo imminente

-Giuseppe Barcellona- Matteo Renzi è alle corde, si dibatte come un pesce nella rete ma il partito che ha portato a toccare oltre il quaranta per cento delle preferenze alle ultime elezioni ha compiuto una virata probabilmente senza ritorno, il suo alter ego Gentiloni si vanta dell’economia in ripresa ma da Bruxelles tuonano che l’economia non migliora; per comprendere ciò che sta accadendo al PD dobbiamo fare un passo indietro.

Il Partito Democratico aveva un’anima di sinistra figlia della grande storia del P.C.I. e delle lotte operaie, mezzo secolo di battaglie sindacali per la difesa dei diritti dei più deboli, segnatamente della manovalanza delle fabbriche autentica roccaforte comunista.

Con la caduta del muro di Berlino viene meno la “Longa manu” del Cremlino ed il P.C.I. si è presto disciolto come il vecchio nemico democristiano, ma rimase una chiara e netta impronta sinistroide nella mentalità e nella cultura di intere generazioni di italiani che hanno immagazzinato nel D.N.A. valori ed ideali indistruttibili riversati in una forma di attaccamento al partito (il Partito Comunista Italiano).

Una nuova epoca comincia ed il popolo della sinistra rimane fedele a se stesso pur tra numerose divisioni e sotto diverse insegne fino alla nascita del Partito Democratico; dall’altro lato della barricata un certo Silvio Berlusconi raccoglie l’altra eredità, quella scudocrociata, con tutti gli “annessi e connessi” che il lettore ben conosce ….

A questo punto della storia gli schieramenti sono netti e chiari e ricalcano gli schemi del passato, da un lato i buoni, i vecchi comunisti che pur con le solite disdicevoli divisioni portano avanti lo stesso canovaccio fatto di istanze sociali che si riferiscono ad un preciso referente: poveri, vecchi e studenti, operai (o ciò che rimane della tramontata era industriale), in sintesi l’intera consorteria della sinistra erede dei tempo che furono.

Dall’altro Berlusconi, il vecchio che avanza sotto nuove insegne, dopo la stagione delle stragi la mafia era alle corde, isolata dalle nuove generazioni ed incalzata dai pentiti e dalla magistratura solo un miracolo poteva salvarli e miracolo fu, il “Nuovo miracolo italiano” che da Arcore si è diffuso in tutto il paese; una parte della vecchia classe dirigente si è riciclata e ne è nata una uguale precisa alla precedente, con gli stessi intrecci poco chiari che contraddistinsero il vecchio scudocrociato.

Il ventennio berlusconiano giunge al tramonto, a parte l’effimera (e dannosa) parentesi di Prodi che trascinò l’Italia verso il disastro Europa, la “sinistra” non ha mai governato ed un intero popolo desidera ardentemente vedere al governo i buoni, quelli che si occupano dei poveri, degli operai, quelli che difendono le pensioni e gli anziani, insomma, quei comunisti che dal dopoguerra hanno sempre sognato il potere per cambiare la direzione del vento e porre in essere quelle azioni di legalità e giustizia da sempre agognate.

Dopo la stagione dei processi Berlusconi era alle corde, incalzato dalle condanne e dalla magistratura solo un miracolo poteva salvarlo e miracolo fu, “Il patto del Nazareno” il più grande tradimento politico nella storia del popolo italiano.

Il popolo della sinistra, tutto poteva pensare tranne che l’ancora di salvezza per il signorotto di Arcore arrivasse proprio dal Partito Democratico, cresce il sospetto che la politica è un grande gioco dove tutti sono d’accordo.

L’uomo della svolta è Renzi, colui che sarà ricordato per aver gettato definitivamente la maschera svelando la vera natura di un partito che ha cambiato completamente rotta e referenti sociali, un partito al servizio dei poteri forti, delle banche, delle multinazionali, di poteri occulti, di strutture sovranazionali che minano l’autonomia delle istituzioni e la sovranità nazionale.

Nel frattempo nascono i pentastellati perché se i comunisti sono finiti i poveri ed i bisognosi sono sempre la, a sognare qualcuno che possa accogliere le proprie istanze; li accusano di incompetenza, di ignoranza, di poca coerenza, un po’ come facevano con i comunisti ai tempi della guerra fredda; da quale pulpito viene la predica.

Le elezioni si avvicinano ed il P.D. si sta sciogliendo come neve al sole, in quel quaranta per cento che fu c’erano i vecchi operai, i loro figli e tutta l’armata della sinistra che vedeva nel P.D. “il partito”, e pure quella parte di centro destra che aveva mangiato la foglia ed aveva compreso che il cavaliere era al tramonto ed occorreva un altro gattopardo a dare la svolta apparente.

Ma la gente ha mangiato la foglia, il P.D. è un mostro senz’anima e probabilmente rimarrà senza voti, il fior fiore del partito guidato da Grasso potrebbe proporre una nuova sinistra, una vera sinistra, quella che negli ultimi anni hanno portato avanti, al netto di errori ed incompetenze, soltanto gli uomini di Grillo; questo fronte compatto potrebbe essere una coalizione che darà filo da torcere all’altra, quella che ancora non riusciamo a vedere, è una situazione molto fluida.

Insomma tempi plumbei al nazareno, per il Partito Democratico si profila una fuga di voti a sinistra ed una a destra, Renzi ed il pavido scudiero Faraone che ha disertato clamorosamente le elezioni siciliane potrebbero rimanere col cerino in mano. Spento.

16 novembre 2017