Riapre a Torino lo spazio espositivo della Cittadella

World Press Photo, le foto dal mondo sotto la Mole

Dopo anni di chiusura, l'ultimo evento è stato nel 2006 in concomitanza con le Olimpiadi e il tricentenario dell'assedio di Torino, ha riaperto sotto la Mole come spazio espositivo lo storico Mastio della Cittadella, che fino al 26 novembre presenta le immagini del World Press Photo, il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo.

In mostra ci sono le centocinquanta immagini vincitrici di quello che è il più prestigioso concorso di fotografia, nato ad Amsterdam nel 1955 e da allora punto di riferimento per tutelare la libertà di informazione e inchiesta. Ogni anno partecipano al concorso i fotoreporter dei maggiori periodici internazionali, come il National Geographic, la BBC, la CNN, Le Monde, El Pais, Time, The New York Times, The Guardian.

La foto vincitrice in assoluto di quest’anno è quella del reporter turco Burhan Ozbilici di Associated Press, An assassination in Turkey - Mevlüt Mert Altıntaş, che racconta l’omicidio dell’ambasciatore russo ad Ankara il 19 dicembre del 2016. Tra i vincitori selezionati ci sono anche quattro italiani: Antonio Gibotta, secondo premio Daily life con lo scatto “Infarinati”, Francesco Comello terzo premio Daily life con “Isola della salvezza”, Alessio Romenzi terzo premio per la sezione General news con “Non prendiamo prigionieri” e Giovanni Capriotti vincitore del primo premio per la categoria Sport sezione ‘Storie’.

La mostra è aperta dal lunedì al mercoledì ore 10-20, dal giovedì alla domenica 10-22, i biglietti presentano varie possibilità, interi 8 euro e 50, ridotto 6 euro e 50, speciale scuole 5 euro, abbonamento Torna quando vuoi 15 euro.