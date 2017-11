Ritrovate le foto della “Iena di Auschwitz”: la nazista ninfomane

-Redazione- Irma Grese è nota come una delle naziste più sadiche e diaboliche della Seconda Guerra Mondiale, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Iena di Auschwitz", campo di concentramento di cui era guardia.

Sadica e ninfomane, dormiva con le SS, partecipava alla selezione dei prigionieri destinati alle camere a gas così come ad esemplari punizioni. E ora, le foto della Grese, insieme ad altre guardie del corpo, sono state ritrovate in un archivio che verrà messo in vendita.

Secondo quanto si legge su Dagospia, che rilancia la vicenda, oltre a Irma tra le sadiche naziste c'era tal Hilde Lohbauer, che era in realtà una prigioniera ma lavorava come kapò supervisionando i lavori forzati.

Stando ai racconti, la donna puntava i prigionieri più deboli e malati e gli scagliava contro cani inferociti.

2 novembre 2017