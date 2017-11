Roberto Spada è un boss: comanda e dà ordini

-Redazione- Roberto Spada come ''un soggetto che comanda e che può dare ordini all'interno del sodalizio''.

Viene descritto così nelle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia e inserite nel decreto di fermo Roberto Spada, in carcere da ieri per l'aggressione avvenuta martedì scorso a Ostia ai danni della troupe tv della trasmissione Nemo. I due collaboratori hanno reso in passato ''dichiarazioni convergenti'' sulla posizione di Spada riferendo che ''appartiene all'omonimo clan con un ruolo di vertice''.

I pm, Giovanni Musarò e Ilaria Calò, hanno chiesto oggi al gip la convalida del fermo per Spada. Presumibilmente l’interrogatorio di convalida del fermo dovrebbe tenersi domani davanti al gip Anna Maria Fattori nel carcere di Regina Coeli.

A Roberto Spada, fermato ieri dai carabinieri, vengono contestate le accuse di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso e dai futili motivi.

In queste ore i carabinieri sono impegnati per identificare le persone che erano presenti al momento dell'aggressione e per valutare eventuali loro responsabilità. In particolare si cerca il 'guardaspalle' di Spada.

Un centinaio di giornalisti che si sono radunati davanti alla palestra Femus di Ostia gestita da Roberto Spada. ''Con le mani siete bravi, vediamo come ve la cavate col microfono, vi aspettiamo'',

''Insistere è il nostro lavoro''. Sono alcuni dei cartelli mostrati. Il sit-in è stato convocato spontaneamente da alcune associazioni di reporter in solidarietà del giornalista Daniele Piervicenzi, picchiato da Spada durante il servizio tv. Davanti alla palestra sono stati distribuiti anche volantini della rete #nobavaglio e lo striscione dell'Fnsi e Unione nazionale cronisti italiani con scritto "No alla censura sulla stampa, no ai bavagli. No a leggi liberticide".

11 novembre 2017