Roberto Spada: fascismo arroganza guantoni e poker

-Redazione- "Non sopporto i falsi moralisti, son proprio quelli che hanno qualcosa da nascondere e accusano altri".

E' questa la frase scelta da Roberto Spada, protagonista dell'aggressione a due inviati Rai della trasmissione 'Nemo', per descriversi sul proprio profilo Facebook.

Uno dei tanti messaggi condivisi da Spada sui social. Dalla dedica alla figlia per il compleanno - "Quattordici anni sei un piccolo bocciolo acerbo, non più germoglio, non ancora fiore aperto alla rugiada, ma questa è la fase più dolce e promettente di tutte, perché è a quest'età che puoi scegliere quale fiore diventare" - alle risposte piccate contro chi getta fango sulla sua famiglia: "Io una cosa non riesco a comprendere....sui social andate a commentare negativamente il mio cognome.....poi venite a cercami in cambio di favori...il bello è che fate tutti i puritani e vi si incontra in giro tutti strafatti e fate li peggio danni!!!...è proprio vero Er più pulito C'ha la rogna....".

E ancora: "Si presentano come angeli.......eroi che ci difendono dal male ...spesso sono i primi carnefici ......serpi!!".

Titolare di una palestra di Ostia, appassionato di boxe e "giocatore professionista di poker", Roberto Spada è il fratello di Carmine, detto 'Romoletto', il boss condannato a 10 anni per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.

La famiglia Spada è nota alle cronache per contiguità con ambienti criminali nel territorio di Ostia e dintorni e per il coinvolgimento in diverse inchieste giudiziarie.

All'inizio di ottobre 7 esponenti del clan sono stati condannati a complessivi 56 anni di carcere con l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta, aperta dopo l'aggressione a Massimo Cardoni - gambizzato a colpi di pistola nell'ottobre del 2015 davanti a un supermercato di Ostia - ha portato ad accertare una serie di comportamenti delittuosi tra cui minacce alla violenza sotto varie forme e sfratti forzosi da alloggi popolari.

10 novembre 2017