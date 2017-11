Roma. Separate due gemelline siamesi unite da addome e torace

-Redazione- Dieci ore di intervento, un team multidisciplinare composto da circa 40 medici, procedure speciali e l'impiego delle più moderne tecnologie: tutto questo per dare una nuova speranza di vita a due gemelline siamesi di 17 mesi, unite per il torace e per l'addome, separate con successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Per preparare l'intervento su Rayanne e Djihene, provenienti dall'Algeria, sono stati realizzati modelli e stampe 3D delle gemelle mentre una speciale procedura ha consentito di dimezzare la durata dell'operazione (in media di 18-20 ore), riducendo il tempo di esposizione delle bambine all'anestesia.

Rayenne e Djihene avevano in comune la gabbia toracica e la cavità addominale, il pericardio (la membrana che riveste il muscolo cardiaco) con due cuori dentro e il fegato, ma con una rete vascolare speculare e distinta che ne permetteva la separazione.

Nel corso dell'intervento sono state divise le costole e il fegato; ricostruiti lo sterno (prima inesistente) e il diaframma; è stato diviso e ricreato il pericardio con sostanze biologicamente compatibili; sono stati ricostruiti addome e parete toracica.

La quantità di pelle necessaria per concludere l'operazione è stata ottenuta inserendo ai lati del tronco delle gemelline, nei mesi precedenti l'intervento di separazione, due espansori cutanei in silicone.

9 ottobre 2017